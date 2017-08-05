Боевики продолжают одиночные обстрелы позиций украинских военных – штаб АТО

Боевики продолжают единичные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Враг продолжает одиночные обстрелы украинских позиций, Вооруженные силы Украины дают адекватный ответ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики выпустили 18 мин по позициям сил АТО в Авдеевке и Песках

Так, по данным штаба, в полночь российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО вблизи Авдеевки Донецкой области. На Луганском направлении террористы дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки, а на Мариупольском - под гранатометний огонь попали украинские опорные пункты в Водяном.

В штабе подчеркнули, что боевые действия на Донбассе не стали преградой для возобновления трансляции украинского телевидения.

«Недавно завершилось строительство 134-метровой телебашни в Бахмутке. Отныне сигналом украинских телеканалов и радиостанций будет охвачено районы, которые вплотную приближены к линии разграничения. Также телебашня будет давать сигнал на временно оккупированный Луганск и Алчевск. Поэтому наши граждане, которые находятся в этих городах, уже вскоре смогут узнать правдивую информацию о жизни в Украине, которую так скрывают боевики», - говорится в сообщении.