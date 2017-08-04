В зоне АТО боевики 21 раз обстреляли военных из минометов и гранатометов - штаб

В зоне АТО за минувшие сутки после 18:00 российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наиболее агрессивные провокации бандитов были на Донецком направлении. Здесь, вечером, враг почти 2 часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также дважды под гранатометний огонь попали опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

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На Луганском направлении вечером, преступники применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На Мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.

"Стоит добавить, что за эти сутки почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков, силы АТО огнем в ответ, принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были не длительные", - добавили в ведомстве.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз гранатометы, один раз бил из вооружения БМП. Потерь среди украинских военных нет.

Как известно, на Луганщине в результате обстрела боевиков ранен 70-летний мужчина.