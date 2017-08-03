На Луганщине в результате обстрела боевиков ранен 70-летний мужчина - полиция

В районе с. Новоалександровка Попаснянского района во время обстрела со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории ранение получил 70-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

Правоохранители сообщили, что сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение «работников центра контроля и координации прекращения огня наблюдательной миссии АТО о том, что во время инспектирования территории в районе с. Новоалександровка они обнаружили и оказали помощь 70-летнему мужчине, который получил ранение в результате обстрела боевиков», но от госпитализации мужчина отказался.

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Следователями Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт».