Полиция задержала жителя Торецка, который в отпуске подрабатывал на блокпосту у боевиков "ДНР"

В Донецкой области в городе Торецк сотрудники полиции задержали боевика, который в отпуске дежурил на незаконно установленном блокпосту, расположенном в с. Дружба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Так, 39-летний житель Торецка на добровольной основе присоединился к террористам в 2014 году. Находясь в отпуске на местном государственном предприятии, где он работал забойщиком, мужчина с целью заработать деньги начал дежурить на незаконно установленном блокпосту, расположенном в с. Дружба.

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"С оружием в руках он выполнял приказы своего непосредственного командира, проверял документы водителей и пассажиров автомобилей, незаконно осматривал салоны и багажники указанных автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что примерно через две недели пособник террористов осознал, что его просто используют и не собираются оплачивать его "работу", поэтому покинул ряды бандформирования.

Перед освобождением города украинскими войсками он выехал на территорию РФ, где прожил некоторое время, после чего решил вернуться домой. В родном городе боевик продолжил работать на своем предприятии, надеясь, что избежит ответственности за свое уголовное прошлое.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоне АТО задержали экс-боевика "ДНР", который прятался от ВСУ у родственников.