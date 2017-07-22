СБУ просит матерей пропавших на Донбассе военных РФ обратиться в центр обмена заложниками по проведению ДНК-тестов

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал матерей пропавших на Донбассе российских военнослужащих обратиться в Объединенный центр обмена заложниками при СБУ по вопросу проведения ДНК-тестов для установления местонахождения их детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

"В интересах самих россиян остановить, говоря русским языком, "траффик цинковых гробов российских наемников" с территории Донбасса. По данным разведки, на территории Украины уже погибло несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - заявил Грицак.

Также он напомнил, что в Украине созданы межведомственная группа и единая база ДНК пропавших без вести в зоне АТО людей.

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"Сегодня в этой базе есть более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести в районе АТО украинских военных и гражданских. Некоторые из них, заявляю однозначно, принадлежат именно российским военным и наемникам", - сказал Грицак.

"Мы призываем всех матерей, отцов, детей российских граждан, которые отправились строить "русский мир" на Донбасс и пропали без вести, обратиться в центр обмена заложниками для установления коммуникации и проведения необходимых экспертиз", - сказал глава СБУ.