Боевики не пускают ОБСЕ в Новоазовск: наблюдатели говорят, что видели военный транспорт на блокпосту

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики не пропускают во временно оккупированный город Новоазовск Донецкой области. Об этом СММ ОБСЕ сообщает в Twitter.

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«Нарушение Минска: опять нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосту. Остальной гражданский транспорт проезжает», - отмечается в сообщении.

В миссии добавили, что наблюдатели уже более 1,5 часа находятся на блокпосту возле Новоазовска. Они зафиксировали движение многих транспортных средств военного типа.

Также в СММ сообщили, что террорист зачитал наблюдателям «приказ», согласно которому их не допускают в Новоазовск.

«СЦКК не устраняет нарушения. Старший по рангу член т.н. «разведки ДНР» цитирует «приказы» на отказ в доступе СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.