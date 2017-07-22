Боевики не пускают ОБСЕ в Новоазовск: наблюдатели говорят, что видели военный транспорт на блокпосту
В миссии добавили, что наблюдатели уже более 1,5 часа находятся на блокпосту возле Новоазовска. Они зафиксировали движение многих транспортных средств военного типа.
Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики не пропускают во временно оккупированный город Новоазовск Донецкой области. Об этом СММ ОБСЕ сообщает в Twitter.
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«Нарушение Минска: опять нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосту. Остальной гражданский транспорт проезжает», - отмечается в сообщении.
В миссии добавили, что наблюдатели уже более 1,5 часа находятся на блокпосту возле Новоазовска. Они зафиксировали движение многих транспортных средств военного типа.
Также в СММ сообщили, что террорист зачитал наблюдателям «приказ», согласно которому их не допускают в Новоазовск.
«СЦКК не устраняет нарушения. Старший по рангу член т.н. «разведки ДНР» цитирует «приказы» на отказ в доступе СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.