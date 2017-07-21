В ИС сообщили подробности атаки боевиков под Красногоровкой

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», на протяжении последних суток российские оккупационные войска на Донбассе резко активизировались на ряде участков.

Сообщается, что оккупанты начали вновь активно применять тяжёлое вооружение (122-мм и 152-мм ствольная артиллерия, 120-мм миномёты, танки).Так, в районе Красногоровки противник нанес массированный огневой налёт двумя огневыми артиллерийскими батареями 122-мм и 152-мм калибра (фиксировались огневые позиции южнее шахты Скочинского и на участке восточнее недостроенного отрезка Кольцевой от ул.Кирова).

Читайте такжеЖурналист показал видео из сегодняшнего "ада" в зоне АТО - Красногоровки

«Оккупанты активно обстреливали передовые позиции ВСУ на северо-восточной окраине Красногоровки, а также задействовали 2 бронегруппы – одна с юго-западной окраины Старомихайловки (в составе двух танков и одной БМП-2), активно маневрируя, интенсивно обстреливала передовые позиции ВСУ в районе высоты 180.8 и северо-восточнее, вторая (в составе 1 танка и 1 БТР), действуя со стороны асфальтно-бетонного завода, постепенно перемещаясь на север, вела обстрелы южной и юго-восточной окраины Красногоровки, в т.ч. по жилому сектору», – говорится в сообщении.

При этом, используя огневое прикрытие, группа боевиков, действуя со стороны северо-западной окраины Старомихайловки, попыталась, скрытно сократив дистанцию с передовыми позициями ВСУ, их атаковать с близкого расстояния. Однако, в результате короткого ближнего боя с обороняющимся на этом участке подразделением ВСУ, была вынуждена отойти на исходный рубеж, понеся потери. Отход группы противника сопровождался массированным огнём 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов, также в ходе обстрелов Красногоровки оккупанты дважды применили установку «Град-П».