Взрыв на полигоне в Днепропетровской области: в прокуратуре рассказали первые подробности

После инцидента на полигоне в Днепропетровской области пятерых раненых военнослужащих эвакуировали в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, троих – в областную больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

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В прокуратуре рассказали, что на полигоне возле села Черкасское Днепропетровской области планировались учебные стрельбы из Т-64Б. Около 8:00 детонирующий шнур от переносной установки разминирования намотался на каток танка, из-за этого сработал взрыватель, и восемь военных были ранены.

Прокуратура Днепропетровского гарнизона внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и допросила свидетелей. Военной прокуратурой устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к несчастному случаю. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 20 июля во время соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.