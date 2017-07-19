Боевики "разыгрывают спектакль" и официально не подтверждают задержание пропавшего в Донецке журналиста - Геращенко

Контролируемые Россией боевики официально не подтверждают задержание пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин. Об этом заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

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"Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль насчет Стаса Асеева, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить", - заявила Геращенко.

Также она сообщила, что "ОРЛО заявили, что судья украинского суда Рудов, который несколько месяцев назад был задержан на КПВВ, когда ехал на оккупированные территории на похороны матери, и потом несколько месяцев содержался в тюрьме в Луганске (он был все это время в списках заложников), якобы выпущен на волю".

Как сообщал УНИАН, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков «ДНР» раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева.

Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Сегодня представители ОРДО утверждали, что не имеют информации об исчезновении журналиста.