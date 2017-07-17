В ВСУ отреагировали на скандальное видео с перевозкой тела военного

В ходе назначенного командованием ВМС ВСУ служебного расследования будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к ненадлежащей организации перевозки тела погибшего в ДТП военнослужащего. Об этом ВМС сообщили на своей странице в Facebook.

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"Мы полностью разделяем негодование пользователей социальной сети неправильными управленческими решениями командиров и начальников. Командир подразделения отстранен от исполнения должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Расследование начато после того, как бывший советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Владислав Сердюк накануне обнародовал в социальных сетях сообщение о том, как передвигаясь в своем автомобиле на трассе Одесса-Киев он увидел «Москвич» с надписью, сделанной на прикрепленном к заднему стеклу листе бумаги: «Груз 200».

«В машине - три бойца. Двое слева: один за рулем, другой за ним, вжался в заднюю дверь. Третий - в гробу. Гроб лежит на спинках переднего и заднего сиденья. Одна часть упирается в лобовое стекло, по другой части стучит крышка багажника, то есть, практически бьет покойника по голове. Так и едут с открытыми окнами, уже километров 600, а может, и больше», - сообщил Сердюк.

По его словам, он попросил военнослужащих остановиться. Те пояснили, что получили приказ доставить гроб с телом своими силами. Военнослужащие решили использовать свою машину и «скинулись на бензин».

Как отметил Сердюк, гроб в «Москвиче» видели много людей. В частности, пассажиры автобуса «Одесса-Москва», который перед ним обогнал указанный «Москвич».

«Еще по этой трассе едут автобусы в Молдову, Беларусь, Польшу и в другие страны. Ездят граждане Беларуси с моря на своих машинах и все это видят», - подчеркнул Сердюк.