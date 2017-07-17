"Противник подходит на расстояние броска гранаты": опубликованы кадры перестрелки в Песках (видео)

В сети появилось видео боя украинских военных с российско-террористическими войсками в Песках Донецкой области. "Обозреватель" опубликовал эксклюзивные кадры перестрелки в районе Донецкого аэропорта.

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По словам находящихся на передовой бойцов АТО, имеющихся у них сил хватит для того, чтобы освободить Донецк, "только бы дали приказ".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

При этом украинские военные констатируют хроническое несоблюдение перемирия террористами – позиции сил АТО подвергаются постоянным обстрелам из различных видов вооружения. Иногда противник подходит к укреплениям ВСУ на расстояние броска гранаты.

Как сообщал штаб АТО, боевики с БТРов били по опорным пунктам украинских бойцов в районе Гнутово, один военный ранен.