Боевики утверждают, что так называемый "мэр" оккупированной Горловки попал под обстрел

В районе оккупированной боевиками Ясиноватой на трассе под обстрел попал так называемый "мэр" Горловки Иван Приходько. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что Приходько двигался в автомобиле по трассе Горловка - Донецк. Он получил легкую контузию. Сопровождающие его лица не пострадали.

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Боевики "ДНР" заявили, что обстрел велся из минометов и уже обвинили в нем украинские силы.