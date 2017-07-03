Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранен местный житель - СЦКК

В результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки ранен местный житель. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: 20 вражеских обстрелов, двое бойцов получили ранения - штаб«Утром 3 июля, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков снова попали и жилые кварталы этого прифронтового населенного пункта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела из стрелкового оружия ранения получил 59-летний хозяин дома по улице Октябрьской. Пострадавший доставлен в Кураховскую больницу с диагнозом: пулевое ранение поясничной области спины. Врачи констатируют, что он находится в состоянии средней тяжести.

«НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права и достигнутым договоренностям, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.Для руководства ОРДО нежелание соблюдать режим прекращения огня, к сожалению, давно стало нормой», - резюмируют в СЦКК.