Дух захватывает: украинские военные десантировались из Ил-76 на скорости 300 км/ч (видео)
14:12, 23 июня 2017Война
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Опубликовано видео десантирования украинских военных из Ил-76.
Один из военнослужащих николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовал на своей странице в Facebook видео десантирования из Ил-76.
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"79 ДШБр на учениях. Можно представить себе всю прелесть десантирования из самолета Ил-76 на скорости около 300 км/ч", - прокомментировал видео экс-военный бригады "Маршал", начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков.
Как сообщал УНИАН, 22 июня житомирские десантники впервые в истории реактивной артиллерии провели стрельбы из РСЗО БМ-21 "Град" с паромной переправы.
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