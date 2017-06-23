Сутки в АТО: 29 вражеских обстрелов, двое украинских бойцов ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается без резких изменений. В прошлые сутки организованные российской властью бандформирования на востоке Украины продолжали применять оружие против украинских защитников, которые держат оборону вдоль всей линии соприкосновения. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facеbook.

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Так, за прошедшие сутки противник 29 раз открывал огонь по нашим опорным пунктам и один раз - по жилым кварталам прифронтового населенного пункта. Трижды оккупанты осуществляли обстрелы, применяя запрещенные пунктами Минских соглашений минометы.

"Традиционно, враг более активно прибегает к вооруженным провокациям в темное время суток", - отметили в штабе.

"Приморское направление. На этой части фронта зафиксировано 13 нарушений незаконными вооруженными формированиями условий прекращения огня. Горячее всего вчера было в районе Широкиного, где оккупанты дважды открывали огонь по нашим оборонительных укреплениях из 120-мм минометов, а также несколько раз методично накрывали украинских воинов огнем из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров", - говорится в сообщении.

Также вечером оккупанты совершили обстрел наших опорных пунктов на подступах к Марьинки и вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм и широкого спектра образцов пехотного вооружения. Еще раньше противник нарушал "режим тишины" в районе Гнутового и Лебединского.

Кроме того, как пояснили в штабе, именно на этом направлении вчера, еще в первой половине дня, захватчики в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы населенного пункта Марьинка, в результате чего было ранено местная жительница.

"Донецкое направление. Все пять обстрелов позиций сил АТО, оккупанты совершили на этом участке линии соприкосновения, состоялись в южном и северо-восточном пригородах Авдеевки. Так, в течение дня в районе поселка Каменка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, БМП и зенитной установки", - сказано в сообщении пресс-центра.

Там же в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер. А уже поздно вечером преступники совершили плотный обстрел одного из наших опорных пунктов возле самой Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении вечером российско-оккупационные группировки били из минометов калибра 120 мм и менее мощного вооружения по украинским воинам, которые держат оборону неподалеку Крымского. Также после наступления сумерек неспокойно было в районе Новоалександровки, Донца и Троицкого. Там противник в основном бил по нашим укреплениям из пехотного вооружения. Еще утром под вражеские обстрелы попадали укрепления сил АТО неподалеку Счастья, Желтого и Лобачевого.

"Вчера в ходе боевых действий двое украинских воинов получили ранения, - подытожили в штабе.