С начала АТО военные саперы обезвредили более 150 тысяч взрывчаток

С начала проведения АТО инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 151,5 тыс. минно-взрывных устройств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

По ее словам, за прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин 32,5 км дорог и маршрутов движения, а также более 11 га местности, обезвредив 483 взрывоопасные предметы.

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«Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 151,5 тыс. минно-взрывных устройств, очистили от взрывоопасных предметов 990 километров путей и дорог и 3 тысячи 22 га территории в Донецкой и Луганской областях», - сообщила Гаврилюк.