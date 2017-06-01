Турчинов побывал на передовой в зоне АТО (фоторепортаж)
Из-за обострения ситуации в зоне проведения АТО и потерь среди гражданского населения в результате интенсивных обстрелов секретарь СНБО Александр Турчинов побывал на месте ведения активных боевых действий в районе Марьинки и Красногоровки.
На передовой он провел оперативное совещание с военным руководством АТО о готовности украинских войск к выполнению поставленных задач.
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После совещания Турчинов лично проверил готовность фортификационного оборудования оборонительных рубежей и обратил внимание военного руководства на необходимость усиления защиты личного состава; укомплектованность соединений и подразделений; обеспечение военной и специальной техникой военнослужащих, которые обороняют самые сложные участки на линии соприкосновения.
Находясь в эпицентре вооруженных провокаций российских гибридных войск в Марьинке и Красногоровке, секретарь СНБО подчеркнул, что в последние дни в этих населенных пунктах сложилась "чрезвычайно сложная ситуация из-за использования врагом мощной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня".