Турчинов побывал на передовой в зоне АТО (фоторепортаж)

На передовой он провел оперативное совещание с военным руководством АТО о готовности украинских войск к выполнению поставленных задач.

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После совещания Турчинов лично проверил готовность фортификационного оборудования оборонительных рубежей и обратил внимание военного руководства на необходимость усиления защиты личного состава; укомплектованность соединений и подразделений; обеспечение военной и специальной техникой военнослужащих, которые обороняют самые сложные участки на линии соприкосновения.

Находясь в эпицентре вооруженных провокаций российских гибридных войск в Марьинке и Красногоровке, секретарь СНБО подчеркнул, что в последние дни в этих населенных пунктах сложилась "чрезвычайно сложная ситуация из-за использования врагом мощной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня".