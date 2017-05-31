Миссия ОБСЕ вчера зафиксировала полтысячи взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшие сутки задокументировала около 580 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в отчете за 30 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 560), если сравнивать с 29 мая (около 300 взрывов)", - говорится в сообщении.

В Луганской области СММ задокументировала такое же количество режима прекращения огня (около 20 взрывов), как и в течение предыдущего отчетного периода.