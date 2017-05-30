Утром боевики обстреляли предприятие в Новолуганском из запрещенного оружия – СЦКК

Террористы «ДНР» обстреляли сельхозпредприятие «Бахмутский аграрный союз».

Как говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, около пяти часов утра 30-го мая противник совершил обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра.

«В результате попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них начался пожар, который уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В Новолуганском продолжает работать наблюдательная группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются.

«Таким образом, НЗФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе», – отметили в СЦКК.