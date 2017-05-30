В Генштабе хвалят призывников из Луганской и Донецкой областей

Призывники из Луганской и Донецкой областей наиболее добросовестно относятся к военной службе, в то же время определенные проблемы с призывом юношей возникают в западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.

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“Для вас, наверное, интересно будет узнать, что именно в этом регионе (Луганская и Донецкая области — УНИАН) всегда выполняли план призыва. А, во-вторых, именно эти военнослужащие наиболее мотивированы для решения тех задач, для которых их готовят. Я не буду говорить о выполнении планов призыва по областям, потому что не имею на это права. Но скажу, что западные области немножко недовыполняют план в связи с сезонными работами, и поэтому нам нужно разобраться с вопросами, связанными с рынком труда”, - сказал Артеменко.

Он пояснил, что многие призывники отсутствуют по месту регистрации, а работают в других регионах или за рубежом.

Как сообщал УНИАН, в течение весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований было призвано 14 тыс. 135 юношей.