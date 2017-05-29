"Киевский мотоциклетный завод" представил боевой "Днепр-16М"

По информации украинского интернет-издания military-informant, новый мотоцикл обзавелся оппозитным четырехтактным двигателем с двумя цилиндрами, как пишет "УкрАвтоПортал".

Воздушный агрегат охлаждения имеет объем 649 кубиков и тандем с четырехступенчатой трансмиссией. Если сравнивать новинку с предшественником Днепр-11М, то основным отличием, пожалуй, можно считать то, что в новой модели мотоцикла присутствует привод на колесо коляски.

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Такое решение позволяет новинке преодолевать бездорожье любой сложности. Кроме того, инженеры мотоциклетного завода дополнительно создали модель «Днепр-16М», который включает в себя встроенный миномет и специальный багажный отсек для мин.