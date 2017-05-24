Опубликовано видео последствий мощного обстрела Авдеевки из "Градов"

Появилось видео, на котором показаны последствия мощного обстрела Авдеевки из "Градов". Его на своем YouTube-канале опубликовало Военное телевидение Украины.

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На сотрудники ГСЧС демонстрируют остатки снарядов. Представитель местной полиции сообщил, что в результате обстрела боевиками Авдеевки один человек был ранен в голову.

Как сообщал УНИАН, 23 мая боевики обстреляли из "Градов" старую часть Авдеевки. "Снаряды попали в дома на вул.Колосова, 96, и Леваневского, 3 К счастью, никто не пострадал. На ул.Лермонтова, 45, ранения в голову получил человек", - написал руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.