Российская компания за 350 долларов организовывает туры в "ДНР"

Туристическая фирма из Ростовской области РФ начала организовывать автобусные экскурсии в так называемую "ДНР". Об этом сообщает местное издание "161.ру".

Сообщается, что трехдневная программа получила название "Донецк Непокоренный". Цена поездки 20 тысяч рублей (350 долларов), а ее участникам, среди прочего, обещают показать места боевых действий.

"Экскурсия" начинается с посещения "Саур-Могилы" – кургана в Шахтерском районе Донецкой области.

Читайте такжеОпубликовано видео с места покушения на главаря "ДНР" Захарченко

По данным издания, пока программа не пользуется широкой популярностью, организуются в основном индивидуальные туры.

Ранее сообщалось, что на дороге к "Саур-Могиле" незадолго до проезда лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко прогремело два взрыва.