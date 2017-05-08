На дороге к Саур-Могиле перед проездом кортежа главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва - СМИ

Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила в "ДНР" незадолго до проезда кортежа главаря террористов Александра Захарченко.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами, передает РИА Новости.

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По этой же дороге должен был двигаться кортеж главаря "ДНР" Александра Захарченко. Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала Саур-Могила были намечены на 8 мая. Захарченко, а также так называемый "спикер парламента" самопровозглашенной республики Денис Пушилин и другие террористы должны были принять участие в мероприятии.