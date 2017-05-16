Штаб АТО объяснил ситуацию вокруг позиций украинских военных в "серой зоне" возле Донецка

Украинские бойцы не сдали никаких стратегических позиций в "серой зоне" в районе Донецка. Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Маринович, передает "Украинская правда".

"На этом участке линии фронта после зимы, когда появилась растительность, боевики стали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, и их обустраивать. То есть зимой они были чуть дальше, сейчас они приблизились, но тактически ситуация для наших войск не изменилась", - сказал он.

Читайте такжеТеррористы готовят прорыв под Павлополем – Минобороны

"У нас там полностью тактическое преимущество, мы за ними наблюдаем, видим, что они делают", - сказал Маринович.

По его словам, боевого столкновения не было. "Это было 2 месяца назад, когда они начали оборудовать свои старые позиции. Там вообще нет никаких сдвигов в пользу боевиков. Ситуация остается стабильной, контролируемой нашими бойцами", - сказал он.

Как известно, ранее 16 мая пресс-центр штаба АТО распространил сообщение о том, что боевики частично заняли вблизи Донецка "серую зону".

Однако вечером пресс-центр удалил это сообщение и заявил на своей странице, что "указанная информация не соответствует действительности, и была неправильно изложена и освещена".