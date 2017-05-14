В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне

В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

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"Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома", - сообщил Павел Жебривский.

Напомним, в результате обстрела боевиками Авдеевки погибли 4 местных жителей.