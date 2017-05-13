Волонтеры показали упредительный удар ВСУ по позициям боевиков (видео)

С помощью беспилотника ВСУ узнали, что пророссийские боевики привезли внушительный боекомплект к минометам и готовились нанести удар по позициям бойцов АТО.

Читайте такжеВолонтеры перехватили радиоэфир секретного вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ в небе над Крымом (аудио)

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым". По их словам, террористам не удалось это сделать.

"Как видно на данном видео - нашими патриотами был нанесен упредительный удар, который испортил все планы захватчиков. И нужно заметить - на долгое время отбил у них желание открывать огонь в нашу сторону", - отметили в "Вернись живым".

Как сообщал УНИАН, в течение прошедших суток боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, ранены три бойца АТО.