В Сети появились фото последствий обстрела Попасной

В Луганской области боевики из минометов обстреляли жилые дома города Попасная. Об этом сообщает пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

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Сообщается, что под обстрел из минометов попали три улицы города. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления Нацполиции в Луганской области и местного отдела полиции.

"В течение суток 7 мая боевики из минометов обстреливали г. Попасная и прилегающие территории. В результате обстрела повреждены окна в доме по ул. Грушевского. На ул. Первомайская в результате разрыва мины повреждены окна дома, хозяйственное здание, автомобиль и линия электропередачи. Также повреждены окна в здании технической конторы станции Попасная Донецкой железной дороги по ул. Ватутина", - отмечают в полиции.

Как сообщает УНИАН, подразделения российско-оккупационных войск продолжают огневые атаки позиций сил АТО. Всего за минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.