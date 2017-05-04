В Луганске боевики во время "разъяснительной беседы" до смерти забили мужчину

В Луганске боевики так называемой «комендатуры» во время проведения «разъяснительной беседы» до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской.

Как сообщила пресс-служба полиции Луганской области, к полицейским обратился отец погибшего, который недавно забрал тело сына из Луганска.

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Умерший зарабатывал себе на жизнь тем, что за небольшую плату помогал переносить сумки с вещами людям, пересекающих КПВВ «Станица Луганская» от блокпоста на подконтрольной Украине территории до блокпоста сепаратистов. 27 апреля мужчина понес вещи через разрушенный мост к блокпосту боевиков и больше на подконтрольную Украине территорию не вернулся.

В тот же день родители пропавшего начали самостоятельные поиски сына, опрашивали людей, которые находятся на КПВВ, и тех, кто вместе с сыном занимается переносом сумок через линию разграничения, но никакой информации о пропавшем сыне не получили. Через некоторое время младший брат пропавшего нашел в социальных сетях объявление о том, что на ул. Ломоносова оккупированного Луганска 27 апреля нашли труп неизвестного мужчины. По описанию умершего и его вещей родные опознали пропавшего.

Отец, который поехал в Луганск, опознал сына в морге и забрал тело домой. Согласно справке, выданной ему в морге «ЛНР», смерть сына наступила от «многочисленных тупых травм головы, туловища и конечностей, а также перелома костей скелета и повреждений внутренних органов». Вернувшись с телом сына в Станицу Луганскую, он сразу обратился в местный отдел полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что в тот день боевики у себя на блокпосту задержали мужчину и отвезли в так называемую «комендатуру» г. Луганска, где с ним проводили «разъяснительную беседу», во время которой мужчина и скончался от многочисленных телесных повреждений и был вывезен боевиками и выброшен на ул. Ломоносова ныне оккупированного областного центра.

По данному факту следственными Станично-Луганского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».