Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной

По состоянию на утро среды, 3 мая, Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку, остается обесточенной.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, накануне, 2 мая, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.

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В ГСЧС решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ с соблюдением безопасности работников.

Как сообщал УНИАН, об обесточивании Донецкой фильтровальной станции вчера, 2 мая, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он добавил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

*** Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, в которой проживает около 22 тыс. жителей. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.