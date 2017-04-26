В Луганске подготовили "груз-200" к отправке в Россию - ИС

К отправке в РФ в моргах Луганска подготовлены 7 трупов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В моргах Луганска подготовлено к отправке в Россию 7 трупов российских военнослужащих и наемников, ликвидированных за прошедшие пять суток ("груз-200")", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения.