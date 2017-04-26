В Луганске подготовили "груз-200" к отправке в Россию - ИС
10:08, 26 апреля 2017Война
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Очередной "груз-200" с Донбасса намерены отправить в РФ.
Российско-террористические войска несут потери на Донбассе / news.vice.com/Harriet Salem
К отправке в РФ в моргах Луганска подготовлены 7 трупов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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"В моргах Луганска подготовлено к отправке в Россию 7 трупов российских военнослужащих и наемников, ликвидированных за прошедшие пять суток ("груз-200")", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения.
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