"Тишина" в зоне АТО: 37 вражеских обстрелов за сутки, горячее всего - под Мариуполем

Несмотря на договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня с 00.00 1 апреля, вдоль всей линии разграничения российско-оккупационные войска провокационно обстреливали позиции ВС Украины. За прошедшие сутки противник 37 раз нарушил "режим тишины". Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.

"Из миномета калибра 82мм враг открывал огонь по опорных пунктах в районе Березового. Из вооружения БМП и стрелкового оружия стрелял по морских пехотинцам вблизи Широкино. Из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-террористические подразделения вели огонь по защитникам Водяного. А позиции вблизи Березового, Павлополя, и Гнутово обстреливали из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из минометов калибра 120мм и 82мм, вооружения БМП и стрелкового оружия враг накрывал огнем опорные пункты вблизи Луганского. Из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Авдеевки. По позициям под Верхнеторецким вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Каменки. Вблизи Авдеевки, Верхнеторецка и Майорска активно действовали вражеские снайперы, а по защитникам Троицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В пресс-центре отметили, что на Луганском направлении враг проявлял минимальную активность. Позиции вблизи Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины и огонь в ответ не открывали. Четверо украинских защитников получили ранения", - подытожили в штабе АТО.