В Луганской области несколько сел остались без света из-за обстрелов боевиков
13:03, 27 марта 2017Война
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Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады, отмечают в администрации.
В результате вражеского обстрела повреждены линии электропередач / УНИАН
В Луганской области без электроснабжения остались 219 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Вискрила Попаснянского района из-за повреждения боевиками линии электропередач.
Об этом сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации.
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«В результате вражеского обстрела повреждены линии электропередач и была отключена воздушная линия ВЛ-10кВ № 10», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады, отмечают в администрации.
Ранее трое бойцов погибли из-за обстрела боевиками опорного пункта под Авдеевкой.
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