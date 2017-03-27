В Луганской области несколько сел остались без света из-за обстрелов боевиков

В Луганской области без электроснабжения остались 219 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Вискрила Попаснянского района из-за повреждения боевиками линии электропередач.

Об этом сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации.

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«В результате вражеского обстрела повреждены линии электропередач и была отключена воздушная линия ВЛ-10кВ № 10», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады, отмечают в администрации.

Ранее трое бойцов погибли из-за обстрела боевиками опорного пункта под Авдеевкой.