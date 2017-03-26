Трое бойцов погибли из-за обстрела боевиками опорного пункта под Авдеевкой - штаб

В результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, по предварительной информации, погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом в воскресенье вечером, 26 марта, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Отмечается, что обстрел позиций сил АТО велся из минометов калибра 120 мм.

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"Уже в который раз за сутки, российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми договоренностями, которые были достигнуты входе встречи контактной группы в Минске, осуществляют обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения, фактически по всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО напомнили, что в течение дня на разных направлениях по позициям наших войск и жилых кварталах населенных пунктов противник применял артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 122-мм переносной реактивный комплекс «Град-П», минометы калибра 120 мм и 82 мм.