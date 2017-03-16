Нацгвардия легализовала работу военных священников в зоне АТО

Капелланы разных конфессий могут официально работать в рядах Национальной гвардии Украины как работники, по трудовому договору, в воинских частях тыла или в прифронтовой зоне.

Как сообщила пресс-служба НГУ, об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы по вопросам военного духовенства (капелланской службы) Главного управления Нацгвардии Украины Александр Издебский.

"Работа капелланов уже осуществляется не на волонтерских началах, не на общественных началах, а на штатных должностях, которые введены в воинских частях Национальной гвардии Украины", — сказал он.

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По словам Издебского, военные священники сегодня обеспечиваются деньгами во время командировки в АТО и сотрудничают с психологами.

«На сегодняшний день священник, духовник — полноценный сотрудник Национальной гвардии Украины. Сегодня он имеет право, если воинская часть выезжает в зону проведения АТО, то военный священник может уехать вместе с ними. Для него выписывается лист командировки, он получает средства за свою работу во время командировки и работает в коллективе, вместе с военнослужащими. Он сотрудничает параллельно с психологом", — пояснил Издебский.

Также участники конференции рассказали, что обязанность военного капеллана – не просто быть священником, а обеспечить духовные потребности всех военных. Если в части есть люди, которые имеют другое вероисповедание – капеллан имеет контакты и должен обеспечить приезд духовника другой конфессии.

В Нацгвардии напомнили, что приказ о введении 44 должностей священников в НГУ был подписан командующим Национальной гвардии от 15 февраля 2017 года. А уже с 20 февраля началась работа с кандидатами на должности священников в воинских частях.