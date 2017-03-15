Обострение в зоне АТО: за сутки боевики более 100 раз обстреляли позиции ВСУ

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российскими террористическими войсками все больше используется оружие, которое согласно Минским договоренностям должно быть отведенным от линии соприкосновения. Всего зафиксировано 106 обстрелов, из них 44 с использованием минометов, дважды из танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм.

Больше всего обстрелов на Мариупольском направлении, где под минометным огнем противника оказались позиции в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом БМП. Активизировались снайперы неподалеку Гнутово, Новомихайловки и Широкино.

Читайте такжеСилы АТО проводят спецоперацию по контрдиверсионной борьбе на Донбассе – штаб

На Донецком направлении горячее всего было в районе Авдеевки, где российские наемники интенсивно вели огонь по нашим укреплениям из пулеметов, гранатометов различных систем, минометов, а потом еще и из танка. По позициям рядом Зайцево, Опытного, шахты Бутовки, Луганского, Троицкого и Каменки враг стрелял из гранатометов и минометов, а возле Луганского из артиллерии калибром 122 мм.

На Луганщине по опорным пунктам возле Крымского били минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы. На позициях под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой действовали вражеские снайперы.

За сутки ранены 6 украинских бойцов и один травмирован.