Миссия ОБСЕ сообщила об уменьшении количества взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 14 марта, опубликованном 15 марта на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима тишины, включая около 740 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (1070 взрывов). Большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта и в районе Светлодарска-Дебальцево", - говорится в отчете миссии.

Читайте такжеУкраина призвала Совет Европы и ОБСЕ противостоять нарушениям прав человека в Крыму и на Донбассе

В Луганской области СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня – 65 взрывов по сравнению с предыдущим 24-часовым отчетным периодом (около 100 взрывов).