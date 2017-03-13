Нардеп призвал собраться на Майдане в знак поддержки блокадчиков на Донбассе

Об этом написал народный депутат Егор Соболев на своей странице в Facebook.

"Ребята, которые перекрывают торговлю с оккупированными территориями, под атакой СБУ и спецподразделений полиции. Всем, кто сейчас в Киеве, просьба собраться в 21:00 на Майдане Независимости под стелой. Чем больше нас будет, тем легче ребята там переживут эту ночь", - написал он.

Затем он добавил, что "трое из 5-ти народных депутатов, которые активно поддерживала блокаду, уже отправились на помощь задержанным плюс редута, который предположительно может быть следующим. Двое остаются в Киеве для координации людей и действий в Парламенте".

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Как сообщал УНИАН, ранее в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что задержанных активистов на редуте в Кривом Торце отвезли в полицию. По информации народного депутата из фракции ВО «Батькивщина» Игоря Луценко, правоохранителями задержаны около 30 участников акции.

***Ранее участники блокады заявляли, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опроверг причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце. Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения ни к каким штурмамв. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.