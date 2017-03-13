В Донецкой области усилены меры безопасности: полиция проверяет транспорт и вокзалы (видео)

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Усиленный вариант несения службы полиции Донетчины - это проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий - это установление и задержание преступников, находящихся в розыске, лиц, которые имеют отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия»,- написал он.

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По его словам, иногда бывают единичные случаи, когда в ответ на просьбу предоставить документы для проверки полицейские слышат оскорбления.

«Однако большинство людей относятся с пониманием к вводимым мерам безопасности и благодарны нам за работу, потому что поддерживают необходимость таких действий в прифронтовой Донецкой области»,- отметил Аброськин.