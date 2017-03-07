На Донбассе погиб доброволец "Правого сектора" с позывным "Старый" (фото)

"...при выполнении боевого задания, на передовых позициях в Донецкой области погиб наш побратим, друг "Старый". Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам, беспокоился за них. Будучи на войне, никогда не забывал о своей семье", - сообщили на Facebook-странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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Напомним, в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 122 обстрела. Один военный погиб, еще четверо ранены.