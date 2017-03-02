Обострение в зоне АТО: 78 вражеских обстрелов, восемь украинских военных ранены, один погиб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Отмечается, что на Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" оккупанты выпустили 20 снарядов по украинским позициям в районе Водяного.

Из минометов они обстреляли Гнутово и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку.

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Кроме того, снайпер вел огонь по Широкино, Лебединскому и Марьинке. По Широкино, Новогригорьевке и Гнутово – БМП противника.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты стреляли по Новозвановке. Из минометов различных калибров они обстреливали Новоалександровку, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На Донецком направлении стрелял танк, из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики вели обстрелы Авдеевки и шахты "Бутовка". Из гранатометов противник стрелял по Опытному, Пескам и Каменке, из БМП и гранатометов - по Луганскому, из стрелкового оружия – по Невельскому.

По Каменке и Новгородской огонь вел снайпер, а зенитные установки - по Троицкому и Авдеевке.

Как сообщалось, сегодня боевики снова обстреливали жилой сектор Авдеевки. Также боевики подтянули к линии соприкосновения тяжелую артиллерию.