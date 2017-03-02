Боевики подтянули к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и ведут обстрел позиций АТО - Лысенко
В зоне АТО боевики подтянули к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и ведут обстрел украинских позиций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Вчера обстановка в районе проведения АТО ухудшилась: противник подтянул к линии фронта тяжелую артиллерию калибра 152 мм и открывает огонь по нашим позициям, украинские воины вынуждены открывать огонь в ответ", - сказал Лысенко.
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По его словам, боевики также применяют БМП, танки, гранатометы и минометы различных калибров. При этом количество боеприпасов считается на сотни.
Как отметил Лысенко, в результате активных боевых действий вчера в зоне АТО один украинский военный погиб, девять были ранены.
Как сообщал УНИАН ранее, боевики интенсивно обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями вооружения позиции сил АТО в районе Авдеевки.
Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в Facebook.
«По нашим позициям в районе Авдеевки второй час подряд - танки, 120 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое...», - написал он.