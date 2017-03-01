Боевики вернули ОБСЕ захваченный беспилотник, но без собранных данных

Террористы сказали ОБСЕ, что якобы "ведется расследование" по факту обстрела наблюдателей, передает LIGA.net.

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"Боевики не назвали причастных к этому инциденту лиц, не сообщили, когда будет завершено это расследование. Вернули БПЛА, но не вернули собранные аппаратом данные наблюдения, которые вооруженные лица также забрали", - подчеркнули в пресс-службе.

Как известно, 24 февраля боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ. Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника.