Украинские военные отбили атаку на Светлодарской дуге - ИС

15:55, 24 февраля 2017
Война
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На Светлодарской дуге в районе высоты 223.7 группа оккупантов попыталась сблизиться с передовыми позициями ВСУ.

ВСУ отбили атаку на Светлодарской дуге / Скриншот

К таким действиям террористы прибегли для внезапного обстрела, написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Отмечается, что группа боевиков была своевременно выявлена боевым охранением и отогнана огнём дежурных огневых средств.

"Восточнее Троицкого также под прикрытием огня ЗУ-23-2 группа боевиков, выдвинувшаяся со стороны Калиново, пыталась окопаться в нейтральной зоне – была отогнана огнём передовых подразделений ВСУ", - рассказал Тымчук.

Напомним, 30 января пророссийские террористы подтянули все тяжёлое вооружение к Светлодарской дуге. Кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяли "Грады".

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Теги: #атака#ВСУ#Светлодарская дуга