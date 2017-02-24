Украинские военные отбили атаку на Светлодарской дуге - ИС

К таким действиям террористы прибегли для внезапного обстрела, написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Отмечается, что группа боевиков была своевременно выявлена боевым охранением и отогнана огнём дежурных огневых средств.

"Восточнее Троицкого также под прикрытием огня ЗУ-23-2 группа боевиков, выдвинувшаяся со стороны Калиново, пыталась окопаться в нейтральной зоне – была отогнана огнём передовых подразделений ВСУ", - рассказал Тымчук.

Напомним, 30 января пророссийские террористы подтянули все тяжёлое вооружение к Светлодарской дуге. Кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяли "Грады".