В Водяном оккупанты из "Градов-П" обстреляли позиции украинских бойцов

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, сегодня, 22 февраля, террористы в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

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«Несколько часов назад позиции украинских войск в Водяном были обстреляны оккупантами с применением реактивных установок «Град-П», 122-мм артиллерии, 120 - и 82-миллиметровых минометов. Кроме того, из 122-мм артиллерии противник обстрелял наши позиции в Широкино», - говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупанты выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок «Град–П», семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра.