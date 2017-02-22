Боевики нарушают все договоренности: по Авдеевке стреляли из минометов и танка - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают в одностороннем порядке нарушать любые договоренности. Об этом штаб АТО сообщает на странице Facebookв сводке за прошедшие сутки.

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По данным штаба, на Мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

"На Донецком направлении – из 120 и 82-миллиметровых минометов – захватчики обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер. По Авдеевке – танк", – говорится в сообщениии.

Кроме того, на Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов обстреляли Катериновку и Новоолександровку. Из гранатометов – Станицу Луганскую. "В целом зафиксировано 59 обстрелов. Одного нашего военного ранены", – подытожили в штабе.

Напомним, ранее были достигнуты договоренности о введении "режима тишины" на Донбассе с 20 февраля, однако той же ночью боевики сорвали это перемирие, обстреляв украинские позиции.