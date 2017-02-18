Боевики заняли село в "серой зоне" на Луганщине (видео)

Огневые точки теперь прячутся в заброшенных домах мирных жителей, говорится в сюжете ТСН.

"Местное население использует эту тропу для того, чтобы приходить на нашу сторону покупать продукты. Вполне вероятно, что им поставили задачи отслеживать расположение наших войск", - говорит военнослужащий ВСУ Станислав Качинский.

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Жителей села, которые без света и воды остались жить между двух сторон конфликта, солдаты считают зомбированными пропагандой Кремля. "Противник заходит в серую зону и открывает огонь из жилых домов, использует его, как прикрытие", - констатирует офицер пресс-службы подразделения ВСУ Владимир Фитьо. Однако даже такое подставление себя под возможный удар в ответ местным жителям безразлично.

Больше всего же украинским бойцам докучают вражеские снайперы. На этом участке фронта они работают несколькими группами одновременно и по почерку никак не похожи на здешних. "За вчерашний день работали три снайпера с разных точек. Это не первый раз, еще раньше, как мы сюда заехали, были завезены на ту сторону с разных разведшкол снайперы, так они учились на нас", - говорит военный ВСУ с позывным "Ромбик".

Сразу над оккупированным селом боевики вдоль горы строят укрепленный район. Эти позиции хорошо видно в бинокль, а враг даже не скрывается, копая новые шанцы, потому что знает, что у украинских бойцов приказ соблюдать тишину, поэтому по ним никто не будет стрелять. "Они пользуются этим моментом, а мы только наблюдаем", - признается боец по кличке "Метеор".