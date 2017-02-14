Боевики сегодня 26 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь среди военных нет – штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески и Новгородское.

На Мариупольском направлении из120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника.

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Кроме того, на Луганском направлении оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.

«Всего зафиксировано 26 обстрелов. Потерь среди наших военных нет», – говорится в сообщении.