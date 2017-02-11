На линии разграничения СБУ задержала снайпершу боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпершу террористической организации "ДНР".

Как сообщил пресс-центр СБ Украины, правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов.

"Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск т.н. "МВД ДНР", - говорится в сообщении.

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Со слов задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте вблизи города Таганрог в Ростовской области. Инструкторы лагеря боевиков ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.