"Ребята, выходите": боевик рассказал, как попал в плен под Авдеевкой

На втором "Алмазе" задержали Александра Олексийчука, который был оператором противотанкового расчета из батальона "Восток", говорится в сюжете ТСН.

Сейчас он находится в больнице, его готовят к операции – ему должны извлечь осколок. Также с боевиком работает контрразведка.

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"Мы сидели в блиндаже, в укрытии втроем. Сидели, пережидали обстрел. Когда обстрел как будто закончился, пытались выйти, а тут нам уже говорят: "Ребята, выходите", - рассказал Олексийчук о том, как его взяли в плен.

Также он рассказал, что вражеская сторона вводит в бой свои резервные силы, а вот российское командование на передовую не рвется.

Напомним, о задержании боевика батальона "Восток" сообщила СБУ. Пленный оказался уроженцем Макеевки и воевал на стороне террористической "ДНР" с 2014 года.